Sarà la via Francigena il prossimo obiettivo dell’opera di pulizia ambientale portata avanti in questi mesi dai volontari di Plastic Free onlus. Sono loro che domenica (18 aprile) insieme all’associazione Terra di Mezzo, con il patrocinio del Comune di Altopascio e la collaborazione di Flowe, organizzano infatti una mattinata dedicata alla raccolta della plastica e, più in generale, dei rifiuti abbandonati, in occasione della giornata di mobilitazione nazionale.

L’appuntamento è alle 9,30 al parcheggio del cimitero di Badia Pozzeveri. Da qui i volontari, e chiunque vorrà partecipare, partiranno per una passeggiata ecologica, organizzata con tutte le precauzioni anti-Covid, con l’obiettivo di ripulire il tratto di via Francigena che attraversa Badia Pozzeveri. La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessario registrarsi al link: plasticfreeonlus.it/eventi/18-apr-altopascio/.

Foto 2 di 2



Ad Altopascio è attivo anche il servizio dell’Acchiapparifiuti, che consente a ogni cittadino di segnalare discariche, sacchi e altri materiali ingombranti lasciati a bordo strada. Per farlo basta inviare un messaggio Whatsapp al numero di Ascit 348 6001346 indicando “Altopascio” e l’indirizzo esatto.