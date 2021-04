Città dei Presepi unisce la Toscana: il consiglio regionale approva la mozione

La Toscana fa da capofila in Italia e spinge affinché attraverso il presepe si possano valorizzare i territori. Nella seduta del consiglio regionale di oggi 15 marzo è stata votata infatti all’unanimità la mozione presentata dal Partito Democratico che vede come primo firmatario Enrico Sostegni. L’atto impegna la giunta a sostenere l’attività dell’associazione nazionale Città dei Presepi che ha sede legale in Toscana “anche valutando la possibilità di aderire alla stessa, al fine di sostenere i valori di pace, solidarietà, dialogo tra popoli, culture e religioni, oltre che di promozione del patrimonio culturale delle comunità interessate che sono tra gli obiettivi principali dell’associazione”.

“La Toscana – per il presidente del consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo – ha un patrimonio di partecipazione civica fra i più alti d’Europa che si traduce in centinaia di organizzazioni e migliaia di persone che nei vari territori lavorano per il benessere economico, sociale e culturale dei toscani. Valorizzare a pieno questa ricchezza profonda e diffusa è uno dei compiti principali che ci siamo dati come consiglio regionale e l’adesione della nostra Regione al circuito dell’associazione nazionale Città dei Presepi, cui già lo scorso Natale abbiamo aperto le porte del nostro palazzo, è una conseguenza naturale di questa nostra volontà”.

“Questo – per la presidente delle Città dei Presepi Simona Rossetti – non è un punto di arrivo ma di partenza affinché anche le altre regioni italiane, ora che c’è una strada istituzionale tracciata, possano seguire l’esempio della Toscana ed è con estremo piacere che voglio sottolineare il voto favorevole di tutte le forze politiche, perché i temi e le azioni che portiamo avanti sono occasioni per far crescere i nostri territori. L’associazione nazionale, nata sull’esperienza di Terre di Presepi mette infatti in rete cittadine, paesi, associazioni, parrocchie ed enti dando vita a una rete fatta di valore artistico, senso di appartenenza e turismo sostenibile dove fede e tradizione si incontrano”.

Intanto la terza ondata della pandemia da covid 19 non ferma le attività. Fabrizio Mandorlini, coordinatore dell’associazione illustra le iniziative delle prossime settimane. “E’ stato lanciato un contest nazionale sui presepi pasquali e sui diorami, con un’attenzione particolare alla conservazione delle tradizioni, specie quelle della Settimana Santa. Mentre il 19 marzo, in occasione della festa di San Giuseppe, sarà annunciato il calendario delle iniziative per l’anno giuseppino. Nei giorni prossimi al 25 marzo, festa dell’Annunciazione e ricorrenza del Capodanno Toscano sono in programma una serie di iniziative tese alla valorizzazione del patrimonio artistico, alla scoperta delle Annunciazioni note e meno note nei musei e nelle cittadine di provincia”.