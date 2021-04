‘La musica delle tenebre’ di Caselli in una collezione di autografi di Madrid

Una pagina autografata della partitura de La musica delle tenebre di Gianmarco Caselli, entrerà a far parte della vasta e prestigiosa collezione di autografi di Pedro Escudero, a Madrid nella sezione compositori, su esplicita richiesta di Escudero.

“La pagina che entrerà a far parte della collezione – illustra Caselli – ha una forte componente visiva ed immaginifica. È scritta a mano come tutte le mie partiture non esclusivamente elettroniche ed ha una dimensione figurativa”.

Il brano da cui è tratta la partitura è La Musica delle Tenebre V,1 per pianoforte e elettronica, un brano che è piaciuto a Escudero: “Questo di Caselli – dice Pedro Escudero – è un brano molto originale, che inizia con toni rilassanti e piacevoli per poi addentrarsi nel mistero e tornare nuovamente ad una più pacata armonia”.

Quella di Escudero è una collezione di circa quindicimila autografi iniziata nel 1979 e che comprende autografi di presidenti di governo, astronauti, premi Nobel, cantanti d’opera, atleti, compositori, attori di Hollywood, calciatori, fumettisti e pittori. Fra questi, Luciano Pavarotti, Indhira Gandhi, Marlene Dietrich, Rafael Nadal e Diego Armando Maradona.