Montemagni (Lega): “Pesante carenza di personale nel reparto cardiologia dell’ospedale di Castelnuovo Garfagnana”

“Come rileva il sindacato Uil, all’ospedale Santa Croce di Castelnuovo Garfagnana, a fronte della necessità di avere in servizio sei specialisti in cardiologia, attualmente pare ve ne siano solamente tre, con tutte le inevitabili e pesanti conseguenze del caso“, lo afferma la capogruppo in consiglio regionale della Lega, elisa Montemagni.

“Con un organico ridotto addirittura del 50 per cento – prosegue la consigliera – diventa, infatti, particolarmente difficile un’ottimale gestione del reparto, visto che è necessaria un’assistenza sanitaria h24. La pandemia non può essere una scusante di eventuali problematiche, visto che, purtroppo, le altre patologie continuano ad esistere ed i pazienti devono sempre avere il massimo supporto ospedaliero”.

“Considerato – sottolinea la rappresentante della Lega – che tale criticità persiste da un pò di tempo, nonostante le rassicurazioni dell’Asl sull’impegno profuso a risolvere questa problematica, abbiamo quindi deciso di redigere un’interrogazione in cui chiederemo spiegazioni ufficiali in merito a tale lacuna. Siamo, infatti, convinti – conclude Elisa Montemagni – che si debbano sempre mettere i medici nelle migliori condizioni per poter assistere in modo ottimale i pazienti; parimenti, è fondamentale che i degenti possano costantemente contare su reparti ospedalieri che siano a pieno regime”.