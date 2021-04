Ricci e Petrini (Fdi): “Capannori, lavori sì ma veloci”

“Non siamo contrari a dei lavori che migliorino le utenze e l’arredo urbano del centro di Capannori, ma chiediamo che vengano fatti in maniera rapida. Si parla di tempi di realizzazione di parecchi mesi, ricordiamo all’amministrazione comunale che siamo dentro una pandemia, che ha tenuto chiuso molte attività e, comunque, anche quelle rimaste aperte hanno subito un enorme perdita di fatturato e di lavoro” dichiarano il coordinatore comunale di Fdi, Paolo Ricci, ed il consigliere comunale di Capannori, Matteo Petrini.

“Chiediamo – sottolineano Ricci e Petrini – un’accelerata nell’esecuzione dei lavori per permettere a tutte le attività di poter tornare, almeno, a non avere problemi di viabilità e di parcheggio. In questa confusione dettata dai lavori con chiusure di strade davanti alle attività, è difficile che le persone si fermino per fare spese, mettendo a rischio la salute economica e psicofisica dei nostri commercianti”.