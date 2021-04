Il Rotary dona buoni pasto per i cittadini alla misericordia di Montecarlo

Mercoledì scorso (14 aprile) Luigi Muri, presidente del Rotary Montecarlo Piana di Lucca e Brunello Barsi, governatore della Misericordia di Villa Basilica si sono incontrati per la consegna di buoni spesa a supporto di cittadini e attività locali.

La Misericordia di Villa Basilica è molto attiva sul territorio e grazie alla duratura collaborazione con il Club Rotary Montecarlo Piana di Lucca è stato possibile venire incontro ad una loro richiesta attivando un progetto di sostegno al territorio.

Purtroppo a causa del prorogarsi delle criticità dovute all’emergenza attuale, ancora molte famiglie necessitano di sostegno economico e supporto morale ed è per questo che si è pensato che il buono spesa, possa continuare a costituire un aiuto, semplice, ma fattivo e versatile.

“Ascoltare il territorio e venire in supporto per soddisfare le richieste e le situazioni di emergenza che stiamo vivendo – ha dichiarato il presidente del Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca Luigi Muri, – è divenuto per il Club un progetto di azione concreta. Il prorogarsi delle criticità dovute all’emergenza covid19 ha causato molti disagi e questa nostra donazione mi auguro contribuisca a dare il segno di una vicinanza e possa comunque contribuire a dare un po’ di sollievo. Questo lo spirito con il quale il club ha inteso rendersi ancora una volta vicino ai nostri territori”.