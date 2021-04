L’elegia latina al centro degli incontri on line con l’associazione culturale ‘Amici del Machiavelli’

Prosegue Satura lanx. Pomeriggi primaverili tra letteratura, teatro e storia, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca statale di Lucca, dal Centro di cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Società Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del ristorante Gli Orti di via Elisa.

Lunedì (19 aprile) alle 17, in streaming sul canale Youtube dell’Associazione culturale Amici del Machiavelli, si terrà l’incontro dal titolo L’elegia latina, specchio di un mondo che si trasforma.

Relatore: Emiliano Sarti – già docente di scuola secondaria di secondo grado.

Per collegarsi per la partecipazione in streaming e per informazioni complete sull’iniziativa le informazioni sono sul sito www.amicimachiavelli.it.