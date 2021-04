È stato inaugurato il nuovo Spazio Enel Partner di Lucca, in viale Puccini 133. I nuovi uffici, nuovi e accoglienti con spazi adeguati alle misure anticovid, costituiscono un punto di riferimento per la città e offrono sia assistenza per le forniture elettricità e gas sia opportunità in termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

Al momento di apertura, senza alcun assembramento, sono intervenuti il responsabile Spazi Enel della Toscana Carlo Pastorelli, il channel manager territoriale di Enel Energia Luca Meacci, Susanna Guarino e Matteo Nencini di Speak Over, partner specializzato nel settore della consulenza energetica che gestisce l’attività di Lucca e che conta già Spazi Enel in molte aree della Toscana.

I locali di Lucca, che si aggiungono a quelli già presenti sul territorio cittadino e provinciale (clicca qui), sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. A questo proposito, con il ritorno alla “zona arancione” ha riaperto i battenti anche lo Spazio Enel diretto di Lucca in viale Castracani 194 (orari lun-gio 8,30-15, ven 8,30-12,30) insieme agli altri punti fisici diretti della Toscana. La riapertura degli Spazi Enel integra gli altri canali di contatto, in particolare il contact center e il web, sempre operativi per fornire informazioni ai clienti e svolgere tutte le operazioni legate alle forniture di energia elettrica e gas. Complessivamente, in Toscana gli Spazi Enel (tra diretti con personale Enel e indiretti con imprenditori partner) sono circa 80.

“La sicurezza dei clienti e del personale è ovviamente al centro delle modalità di accesso agli Spazi Enel. Gli ingressi dei clienti – si spiega in una nota – , muniti di guanti e mascherine, saranno scaglionati per garantire il distanziamento mentre all’interno dei locali sono stati allestiti divisori protettivi in plexiglass e posizionati dispenser di gel disinfettante. L’igienizzazione e la sanificazione quotidiana dei locali completano le misure previste”.

Al nuovo Spazio Enel, i cittadini possono richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce e gas, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o su carta di credito e consulenze personalizzate sulle opportunità di Enel Energia per energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini di consumo. Nel dettaglio, con l’obiettivo di venire incontro ai cittadini, tra le tante proposte adatte alle abitudini dei clienti, Enel Energia ha lanciato proprio in questi giorni Scegli Oggi, sia luce che gas, un’offerta particolarmente vantaggiosa che propone il 30% di sconto sulla componente energia per chi sceglie Enel Energia provenendo dal mercato libero (40% per chi proviene dal servizio di maggior tutela del mercato elettrico) con prezzo bloccato per 24 mesi. Per quanti hanno già il contatore di nuova generazione, è disponibile anche “Ore Free”, che consente di scegliere tre ore al giorno di energia gratis, ed Enel One che dà la possibilità di individuare il piano adeguato di consumo con quantitativo mensile di kWh a prezzo fisso e tutto incluso (comprese iva e imposte). L’energia proviene da fonti 100% rinnovabili.

All’interno degli spazi Enel è possibile anche sottoscrivere l’offerta Fibra di Melita, senza costi di attivazione, con modem WiFi incluso. Inoltre, sono a disposizione i nuovi prodotti di Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, per rendere più efficienti gli impianti di casa e dei luoghi di lavoro.

“Con questo innovativo Spazio Enel – ha dichiarato Carlo Pastorelli per Enel – apriamo in città un nuovo punto fisico importante, che si aggiunge ai canali digitali e telefonici esistenti, nell’ambito di un percorso costante di radicamento nel territorio lucchese e in Toscana. Questo significa presenza sul territorio e qualità assoluta nei servizi che offriamo, perché vogliamo essere sempre più vicini alle comunità locali, sia nell’attività di assistenza sia nella proposta di risparmio in bolletta e di efficienza energetica”.