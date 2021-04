Celebrazioni del centenario della scomparsa di Enrico Caruso, il ministro Franceschini istituisce il comitato nazionale

Il ministro della cultura Dario Franceschini, con decreto del 15 aprile, ha istituito il comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della scomparsa di Enrico Caruso.

Il comitato nazionale ha il compito di programmare, promuovere e curare le manifestazioni per le celebrazioni del centenario della scomparsa di Enrico Caruso, si legge nell’articolo 1 del decreto.

Il comitato nazionale è composto da: Stefano Calistri, Presidente dell’Associazione Villa Caruso; Maria Capodanno, operatrice culturale; Enrico Caruso, discendente del Maestro Caruso; Giovanni Cervetti, Presidente emerito della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, già Deputato del Parlamento italiano ed europeo; Pietro Gargano, giornalista e scrittore; Francesco Iacono (detto Franco), operatore culturale, già Deputato del Parlamento europeo; Pierluigi Ledda, managing director presso Ricordi & C.; Patrizia Mavilla, direttrice della Villa Museo Giacomo Puccini; Giovanni Pinto, Presidente della Fondazione Trianon Viviani; Stefano Pozzoli, consigliere di amministrazione Fondazione Festival Pucciniano; Maria Laura Simonetti, presidente della Fondazione Festival Pucciniano e Laura Valente, manager culturale e musicologa.

Il programma delle celebrazioni era stato presentato nel 2020 ed era stato approvato e finanziato con 90mila euro, con atto del governo, munito del parere positivo anche delle Commissioni Parlamentari di Camera e Senato.

Non appena insediato, il comitato, come previsto dall’articolo 3 decreto, eleggerà, come già indicato al ministero, Franco Iacono, presidente, e Stefano Pozzoli, segretario-tesoriere. Inoltre nominerà Enrico Caruso presidente Onorario. Nel medesimo articolo, al comma 3, viene indicato che per i membri del comitato non è prevista l’attribuzione di compensi, gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati.

Il comitato è già al lavoro per celebrare, nei limiti imposti dalla pandemia, al meglio l’anniversario della morte del grande tenore, che cade il 2 agosto del 2021. Appena insediati il comitato ed i suoi organi rappresentativi, sarà comunicata la programmazione esecutiva delle celebrazioni.