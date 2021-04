Usura ai tempi del Covid, Confcommercio per la legalità

Martedì (20 aprile) si terrà l’ottava edizione della giornata nazionale di Confcommercio Legalità, ci piace, in diretta streaming sul sito www.confcommercio.it dalle 11. Come ogni anno, l’intento della confederazione è quello di promuovere e rafforzare la cultura della legalità come prerequisito fondamentale per la crescita e lo sviluppo. Questa volta, ovviamente, le analisi e le riflessioni non potranno non tener conto del fattore coronavirus, che ha contribuito a far crescere in modo particolare fenomeni come quello dell’usura nei confronti delle imprese. E proprio sul tema dell’usura nel corso dei lavori il direttore dell’ufficio studi Mariano Bella presenterà un’analisi di Confcommercio. Sono previsti gli interventi del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli e del ministro dell’interno, Luciana Lamorgese.