Vaccinata in casa contro il Covid la super nonna di Pietrasanta

Vaccinata a casa sua, nella cucina della sua abitazione a Pietrasanta, contro il Covid, la super nonna, 97 anni, Giuseppa Filiè.

A darne notizia sui social, postando anche la foto, è la nipote, collega dell’ufficio stampa della fondazione Versiliana, Valentina Pierotti.

“La nonna – spiega Valentina – si è rotta il femore circa 2 anni e mezzo fa e da allora non riesce più a camminare molto. Al massimo arriva in cucina per mangiare ma è una combattente”.

Decine e decine i complimenti alla quasi centenaria. In primis quello del dottor Daniele Taccola, medico all’ospedale Versilia: “97 anni, vaccinata nella sua cucina, col sorriso tra le labbra – commenta il medico – Siamo in guerra e si vaccina dove si può, come si può, un batuffolo di cotone, pulizia della cute e via. Basta fare presto, e bene. Complimenti alla bellissima signora, e a tutti i sanitari che hanno permesso questo atto di grande civiltà”.

Dalla famiglia della super nonna un ringraziamento al medico curante Manuela Marsili.