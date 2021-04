A Monte San Quirico la messa commemorativa per Favilla

C’è stata tanta partecipazione alla messa in suffragio organizzata dal nucleo stabile di fedeli coetus fidelium Lucio III Papa di Lucca per Vincenzo Placido sabato scorso (17 aprile). Sabato prossimo (24 aprile) ci sarà quella per il senatore ed ex sindaco di Lucca Mauro Favilla, sempre alle 11, alla Chiesa dei frati minori cappuccini di Monte San Quirico. Sarà officiata dal canonico dell’istituto di Cristo Re sommo sacerdote, che abitualmente celebra la messa la domenica mattina alle 8,30.

La messa sarà celebrata alla Chiesa dei frati minori cappuccini a Monte San Quirico, in via della Chiesa traversa IX, numero 87, Lucca.

“Si coglie l’occasione – spiegano i promotori – per ringraziare i frati cappuccini del convento per la cortese disponibilità e la sempre garbata attenzione, oltre per esprimere gratitudine ai media per la cortese attenzione prestata”.