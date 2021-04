Proseguono gli incontri dell’atleta paralimpico Andrea Lanfri con gli studenti lucchesi. Oggi (19 aprile) Andrea ha parlato ai ragazzi dell’istituto professionale Giorgi e condiviso con loro la propria esperienza di vita e di sport.

Un nuovo appuntamento organizzato come laboratorio e progetto narrativo portato avanti dal Panathlon International Club di Lucca nell’ambito dei progetti educativi zonali, finanziati dalla Regione Toscana ed elaborati dalla Conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione insieme a vari enti e associazioni del territorio. Il “laboratorio di inclusione” vede come protagonisti, a turno, tre campioni paralimpici: oltre a Lanfri, Stefano Gori e Sara Morganti.

Lanfri ha raccontato agli studenti la sua storia: dalla terribile malattia (meningite fulminante con sepsi meningococcica) che l’ha colpito in modo improvviso nel 2015 alla rinascita e ai successi paralimpici fino al suo ritorno in montagna con arrampicate in parete, effettuate con le protesi, sulle vette più alte e impervie del mondo. Nelle sue attuali attività sportive Andrea ha battuto ogni record personale: 11 paia di protesi consumate, 13 medaglie vinte, 7.246 metri l’altitudine massima raggiunta, 10 mila chilometri percorsi in bici in giro per il mondo.

“Quando mi alleno per una nuova sfida – spiega Andrea – condivido la mia esperienza per motivare le persone a superare le difficoltà della vita, piccole o grandi che siano, per dimostrare che i limiti in realtà non sempre sono reali. Partecipo volentieri a questi incontri nelle scuole e mi rende felice che un mio intervento possa essere stato di aiuto a qualcuno che aveva solo bisogno di vedere che tutto è possibile”.