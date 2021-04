Tour nella Lucca ‘a luci rosse’ per il 25 aprile

Alla riscoperta delle case chiuse a Lucca. È la proposta di Lucca Info&Guide per il 25 aprile.

Il tour si chiama Lucca a luci rosse ed è una passeggiata per i vicoli peccaminosi di una Lucca che fu. Esisteva una Lucca a luci rosse prima delle legge Merlin? Va da sè che la risposta sia positiva. Ma quanto sappiamo di questo pezzo di storia sotterrata nella memoria di una generazione che sta scomparendo e che di certi argomenti per pudore non parla? Sono pochissimi infatti i documenti e ho impiegato più di un anno a reperire materiale interessante.

Questo è uno dei motivi per cui il tour è rivolto principalmente ad un pubblico lucchese, che abbia voglia di scoprire i segreti pruriginosi della propria città. Il 25 aprile il territorio sarà ancora in zona arancione e dunque non sarà consentito spostarsi al di fuori del proprio comune ed ecco l’idea di Giada Paolini ed Antonella Marcucci, per un momento di svago piacevole dall’argomento alternativo, sempre nel rispetto delle normative anti-Covid. Il tour è a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria.

Questo è solo uno dei tanti eventi che Lucca Info&Guide ha in cantiere per la popolazione lucchese in questa stagione 2021: le guide dell’associazione stanno lavorando ad itinerari freschi e innovativi, che facciano riscoprire alla città luoghi e storie date per scontato.

Ritrovo alle 11 di domenica (25 aprile) in piazza San Michele sotto la statua di Burlamacchi. Il tour dura due ore e costa 13 euro a persona.

Prenotazioni a giada.dadatour@gmail.com oppure luccainfoguide@gmail.com o ai numeri 339.6496884 e 345.0224989.