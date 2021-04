Il circolo di Legambiente Capannori e Piana lucchese impegnato a sorvegliare e monitorare i canali irrigui di Marlia, Capannori, si è imbattuto ieri (19 aprile) in un “episodio di sversamento di sostanze schiumogene sui Rio Nocella e Viaccia, in via Masini”.

“L’acqua dei canali, in questi punti appare grigiastra e ricoperta di schiuma, ben diversa dalla normale acqua limpida e chiara di altri punti a monte del corso d’acqua (mostrato nella foto sottostante) – si spiega in una nota -. Visto il rilievo fatto sul posto e testimoniato dalle foto allegate, la paura è che vengano contaminate le acque della falda freatica sottostante. Il rischio di contaminazione dell’acqua su questo territorio, dove persistono numerosi pozzi artesiani utilizzati per l’approvvigionamento dell’acqua potabile ad uso delle civili abitazioni. è reale, e interessa centinaia di cittadini”.

I volontari Legambiente hanno provveduto immediatamente a segnalare l’accaduto alle autorità competenti e ci tengono a fare un appello a tutti i cittadini: “Per proteggere davvero l’ambiente e tutti i suoi abitanti, dobbiamo essere tutti osservatori attenti delle cose che succedono ogni giorno sul nostro territorio ed essere veloci nel segnalarle, senza timori, perché questo è il posto in cui viviamo, ed è nostro dovere (e un piacere) tutelarlo e valorizzarlo”.