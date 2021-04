Maria Luisa di Borbone, ultimi giorni per inviare i materiali per il concorso delle scuole

Ultimi giorni per inviare i materiali per il concorso per le scuole I tempi, i luoghi, l’operato di Maria Luisa di Borbone, Infanta di Spagna, Regina d’Etruria e Duchessa di Lucca organizzato da Fondazione Banca del Monte di Lucca e Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara in occasione del bicentenario, coordinato da Pietro Paolo Angelini per Fbml e da Catia Abbracciavento per Ust e rivolto a tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado con partecipazione individuale, di gruppo o di classe.

C’è tempo fino al 3 maggio per l’invio dei lavori, esclusivamente in formato digitale tramite posta elettronica all’Ufficio Scolastico Territoriale: catia.abbracciavento1@posta.istruzione.it. La premiazione è prevista nel mese di giugno 2021 nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca e l’importo complessivo dei premi erogati dalla stessa Fondazione è pari a 2.600 euro.