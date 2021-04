Zappia (Lega): “Asfalto rovinato e pericoloso in via Pollinelli”

Ancora polemiche sulla viabilità dal consigliere della Lega di Capannori, Bruno Zappia.

“Alcuni cittadini che abitano in via Pollinelli – dice – la strada che va da Porcari a Capannori mi hanno segnalato, e si vede chiaramente dalle foto, che ai margini della strada manca totalmente l’asfalto per i ciclisti, pedoni e automobilisti e diventa pericolosissima transitarvi”.

“Bisogna passare dal prato – dice – per evitare le buche e gli avvallamenti? La sicurezza stradale deve essere una delle priorità dell’amministrazione comunale. Queste sono opere non eccessivamente onerose, ma sono direi utili e fondamentali“.