Da oggi (21 aprile) al centro di raccolta di via Bientina ad Altopascio sarà possibile conferire anche vernici e contenitori con adesivi, inchiostri e resine. Questi materiali potranno essere conferiti gratuitamente fino a 10 chilogrammi.

Un ulteriore tassello che va ad aggiungersi alla presenza di un uomo a terra insieme alla spazzatrice e al servizio di Acchiapparifiuti, che consente un monitoraggio costante rispetto alle situazioni di abbandono rifiuti. Al centro di raccolta di Ascit, che si trova in via Bientina in località Cerro, si possono conferire i rifiuti ingombranti in generale, i rifiuti misti da costruzioni e demolizioni, carta e cartone, neon e lampade fluorescenti, frigoriferi e condizionatori, batterie al piombo, pile alcaline, televisori e monitor, apparecchiature elettriche, i toner esauriti. Da alcuni giorni, inoltre, è possibile portare qui anche l’olio da cucina. Sempre qui è possibile ritirare i sacchetti, i mastelli e i bidoni carrellati per la raccolta differenziata e il composter per l’umido organico, a disposizione di chi ha orti e giardini.

Foto 2 di 2



Il centro di raccolta è aperto il lunedì, martedì e giovedì dalle 8 alle 13 e il mercoledì e venerdì dalle 12,30 alle 17 mentre il sabato dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17. Ascit mette a disposizione dei cittadini anche il servizio di ritiro degli ingombranti direttamente a casa, chiamando il numero 800146219 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14.