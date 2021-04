Ctt nord, al via le selezioni per conducenti di linea

La compagnia toscana di trasporti Ctt Nord ha indetto una selezione esterna per la formazione di ulteriori graduatorie da utilizzare in subordine alle graduatorie attualmente vigenti, per eventuale assunzione di operatori di esercizio par. 140 (Autoferrotranvieri) da impiegare in mansioni di conducente di linea (guida di autobus) nelle province di Lucca, Pisa, Massa Carrara, Livorno, Isola d’Elba.

Requisiti per l’ammissione

È necessario possedere la patente di guida di categoria De in corso di validità (solo i candidati che concorrono per la graduatoria dell’unità produttiva dell’Isola D’Elba potranno partecipare anche se in possesso della patente di categoria D); Carta di qualificazione del conducente (Cqc) per trasporto persone in corso di validità per l’esercizio della professione. Non saranno ammessi alla selezione coloro che non hanno uno o più requisiti elencati.

Come presentare la domanda



È possibile concorrere solo per una graduatoria (selezionare quindi una solo provincia). Lucca: al momento attuale l’unità produttiva è costituita dalle sedi di lavoro di: Lucca, Fornoli, Brancoli, Altopascio, Pescia, Valdottavo, Pascoso, Pieve di Fosciana, Piazza al Serchio, Mologno, Fabbriche di Vallico, Coreglia, Tereglio, Viareggio, Camaiore, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Arni, S. Marcello Pistoiese. Pisa: Pisa, Volterra, Larderello, Pomarance, Montecatini Val di Cecina, La Sassa, Pontedera, Lari, Perignano, San Miniato, Casciana Terme, Fabbrica, Montefoscoli, Terricciola. Massa Carrara: Massa, Fosdinovo, Fivizzano, Mulazzo, Aulla, Pontremoli, Zeri. Livorno: Collesalvetti, Castelnuovo della Misericordia, Rosignano, Cecina, Castellina Marittima. Elba: Portoferraio, Rio Elba, Porto Azzurro, Marina di Campo.

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le 23,59 del 2 maggio. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente compilando il format disponibile sul sito web www.cttnord.it sezione Lavora con noi – Selezione numero 37.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: Copia fronte retro leggibile della patente e della Cqc per trasporto persone; – Fotografia formato tessera In mancanza di tali documenti la domanda non sarà registrata. Al perfezionamento dell’inoltro della domanda il sistema rilascerà una ricevuta, (contenente il numero della domanda e il riepilogo di tutti i dati inseriti dall’interessato) che sarà automaticamente inviata all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal candidato. Il candidato dovrà accertarsi dell’avvenuto rilascio della ricevuta a conferma dell’effettivo inoltro della domanda, nonché della correttezza dei dati inseriti. Qualora il candidato riscontrasse la mancanza di ricevuta, eventuali inesattezze dei dati inseriti o volesse modificare la candidatura, dovrà inserire una nuova domanda; sarà registrata solamente l’ultima domanda inserita dal medesimo candidato. Con l’inoltro della domanda, il candidato accetta le norme e le condizioni contenute nel bando di selezione. Eventuali presentazioni difformi, incomplete e/o oltre il termine indicato non saranno tenute in considerazione.

La prova di selezione

La prova consisterà in un test attitudinale e comportamentale che sarà somministrato tramite accesso internet e dovrà essere sostenuto on line; Le credenziali per l’accesso saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella domanda di partecipazione alla selezione.

Per ulteriori info visitare il sito www.cttnord.it