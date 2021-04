Festa della Liberazione, tanti eventi in programma in provincia di Lucca

Anche quest’anno il 25 aprile sarà l’occasione per parlare e approfondire su tutto il territorio provinciale, le tematiche legate alla liberazione e la Provincia di Lucca si è fatta carico di raccogliere tutte le iniziative in un unico calendario, in modo da poter rendere più fruibile a tutti quanto avviene a Lucca.

Iniziative, per lo più, online o on demand, così da poter rispettare la normativa anti-covid e, al tempo stesso, proporre momenti di approfondimento e di ricordo di un momento cruciale per la storia del nostro Paese.

“Il 25 aprile è una data importante – commenta la consigliera provinciale Teresa Leone – che non va solo celebrata, ma che rappresenta l’occasione per riflettere su molti temi fondamentali: la nostra Costituzione, i valori della Resistenza, ma anche quelli della solidarietà, la necessità di essere sempre pronti a lottare per difendere i diritti umani, quelli civili e le libertà che, con fatica, abbiamo conquistato. Per questo il 25 Aprile rappresenta una tappa di un percorso più ampio, iniziato, assieme ai Comuni di Lucca e Capannori e all’Istituto Storico della Resistenza, nei Giorni della Memoria e del Ricordo e che proseguirà, poi, con la Festa della Repubblica. E’ un cammino di approfondimento, portato avanti con le scuole del territorio, con tanti enti locali e le associazioni impegnate su queste tematiche. Un percorso che vuole essere un momento di riflessione intergenerazionale su temi che si dimostrano sempre più attuali”.

Ecco il calendario delle iniziative sul territorio provinciale.

Provincia di Lucca

Venerdì (23 aprile) alle 10,30 – in collaborazione con Comuni di Lucca, Capannori, Porcari, la presentazione del libro O bella ciao – racconti di ragazze e ragazzi nella Resistenza di Lucia Vaccarino e Stefano Garzaro (Ed. Piemme). Incontro rivolto alle scuole. 24 e 25 aprile orario serale illuminazione tricolore del Ponte di Rivangaio.

Comune di Lucca

Il 24 aprile alle 10 invece Lucca tra guerra e Resistenza, incontro con Gianluca Fulvetti. Sempre il 24 aprile alle 12,30 a Villa Bottini Il Giardino dei Giusti con l’intitolazione di tre alberi a Don Renzo Tambellini, Don Sirio Niccolai e Don Guido Staderini, oblati del Volto Santo. Il 25 aprile alle 18 diretta pagina facebook Casa della Memoria e della Pace Lettere e narrazioni della Resistenza – Non avrei mai creduto fosse così facile morire, il percorso di creazione teatrale a cura di Associazione Culturale Kairos.

Il 25 aprile alle 21,30 – Noi Tv e Social Womfest con il concerto del 25 aprile con Luca Leoni, Stephan Carter in collaborazione con WØM FEST

7 maggio alle 17,30 – Diretta pagina facebook Casa della Memoria e della Pace – Presentazione libro La Linea Gotica nella Valle del Serchio- Un viaggio per immagini sulle tracce della storia di Gabriele Caproni (Pacini Fazzi). In collaborazione con Liberation Route Italia

22 maggio (data da confermare) – Diretta pagina facebook Comune di Lucca in ricordo di Stefano Attanasio. Incontro con Padre Pietro Rinaldi, comboniano. In collaborazione con la Provincia di Lucca, nell’ambito della Settimana civica 2021

Comune di Capannori

Domani (22 aprile= alle 16,30 – Canale YouTube Comune di Capannori la presentazione del numero 47 di Documenti e studi, rivista Isrec Lucca. Con Stefano Bucciarelli, Lorenzo Orsi, Carla Andreozzi, Annalisa Dorino, Luciano Luciani

23 aprile alle 20 (preregistrato) – Canale YouTube Comune di Capannori la presentazione libro Come into my house – nove storie di fuga e resistenza di Emmanuel Pesi e Luca Lenci. Conduce Lorenzo Orsi

Il 25 aprile alle 15,30 – Canale YouTube Comune di Capannori la deposizione corona alla lapide di San Pietro a Marcigliano, in ricordo di Bruno Bindi, partigiano ucciso nel 1944. Saluti di Luca Menesini Sindaco di Capannori

Comune di Altopascio

25 aprile alle 10 – Pagina facebook Comune di Altopascio: Liberazione: liberare, liberarsi. Oltre l’accaduto, per le nuove generazioni: il significato universale della Liberazione – Presentazione libro Era un giorno qualsiasi – Sant’Anna di Stazzema, la strage del ’44 e la ricerca della verità interviene con Lorenzo Guadagnucci giornalista ed autore del libro.

A seguire Le nuove resistenze e la non violenza: la Liberazione del futuro. Intervengono Elisabetta Di Giovanni antropologa, Università di Palermo, Amalia Chiovaro e Sergio Bontempelli Adif – Associazione diritti e frontiere

Sempre il 25 aprile alle 12 in piazza Gramsci la deposizione di una corona al monumento ai caduti.

Comune di Porcari

25 aprile alle 11 in piazza Felice Orsi – deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti alla presenza del consiglio comunale

Comune di Pescaglia

25 aprile alle 17 sulla piattaforma Zoom (link su sito web e pagina fb Comune). Resistenza in provincia di Lucca, il caso di Pescaglia intervengono Gianluca Fulvetti e Francesco Maiorano. Modera Sara Andreini. In collaborazione con l’associazione I giovani della casa delle idee, con il patrocinio dell’Isrec Lucca

Comune di Barga

25 aprile alle 10 aRenaio, deposizione corona di alloro in ricordo di Giuseppe Marchi; alle 10,45 a Sommocolonia corone di alloro ai caduti ai monumento Monticino e piazza della Chiesa.

Comune di Borgo a Mozzano

25 aprile alle 11 a Borgo a Mozzano, spazio antistante il Comune, a seguire ,onumento all’ingresso Linea Gotica dedicato al partigiano Pistis con deposizione corona. Interviene Patrizio Andreuccetti, sindaco Borgo a Mozzano

Comune di Castelnuovo Garfagnana

25 aprile alle 10,15 a Castelnuovo di Garfagnana, Piazza Vincenti la cerimonia commemorativa

Comune di Gallicano

25 aprile a Gallicano, monumenti del capoluogo e delle frazioni con deposizione corone di alloro

Comune di Minucciano

25 aprile alle 11 a Gorfigliano in piazza Aldo Casotti monumento “al monello” con deposizione di una corona in ricordo di Aldo Casotti detto “il monello”, il più giovane partigiano d’Italia

Comune di Pieve Fosciana

25 aprile alle 11 a Pieve Fosciana in piazza Roberto Nobili la deposizione di una ghirlanda al monumento ai caduti, con commemorazione del sindaco. I cittadini sono dispensati dall’intervenire

Comune di Viareggio

24 aprile alle 15 – Pagine Facebook Comune di Viareggio e biblioteca comunale Marconi 25 aprile 1945, 25 aprile 2021, 25 aprile sempre incontro nell’ambito della rassegna BibliotecaFuoriDiSé. Interviene Luca Coccoli, presidente dell’Anpi Viareggio

24 aprile orario serale in largo Risorgimento a Viareggio – Illuminazione del tricolore al monumento alla Resistenza

24 aprile orario serale a Torre del Lago in piazza della Pace – Illuminazione tricolore di Piazza della Pace

25 aprile alle 11 a Viareggio in piazza Garibaldi – al monumento ai Caduti per la Festa della Liberazione deposizione di una corona di fiori (evento aperto solo alle autorità, stante le disposizioni per contenimento contagio Covid-19)

25 aprile alle 15 – Pagine Facebook Comune di Viareggio e biblioteca comunale Marconi 25 aprile: le lezioni della storia incontro nell’ambito della rassegna BibliotecaFuoriDiSé, interviene Stefano Bucciarelli, presidente dell’Isrec di Lucca

26 aprile alle 15 – Pagine Facebook Comune di Viareggio e biblioteca comunale Marconi La Liberazione e la conquista della libertà, della giustizia e dei diritti della persona incontro nell’ambito della rassegna BibliotecaFuoriDiSé. Interviene Andrea Pertici, docente di diritto costituzionale all’università di Pisa

27 aprile alle 15 – Pagine Facebook del Comune di Viareggio e biblioteca comunale Marconi Ora e sempre resistenza incontro nell’ambito della rassegna BibliotecaFuoriDiSé, lettura di poesie e di brani sulla Resistenza a cura degli attori di Teatro Rumore

Comune di Camaiore

Dal 17 al 24 aprile – Pagina Facebook e sito web Comune di Camaiore. Pubblicazione dei lavori delle scuole partecipanti ai concorsi banditi dal Comune Al di là del muro e Distanti ma vicini. Il 25 aprile saranno resi noti i lavori segnalati come meritevoli. Alle 12 del 25 aprile Alessandro Del Dotto, sindaco di Camaiore, terrà una diretta Facebook. A Marignana sarà deposta una corona al monumento ai caduti

Comune di Massarosa

25 aprile alle 11 – Massarosa, piazza del Municipio – Monumento ai caduti – Festa della Liberazione alzabandiera e deposizione corona di alloro

Comune di Pietrasanta

25 aprile alle 9,30 – Pietrasanta, piazza Statuto – Monumento ai Caduti. 76esimo Anniversario della Liberazione con deposizione della corona

Comune di Seravezza

25 aprile alle 10 – Cimitero di Ruosina, tomba del partigiano Gino Lombardi a seguire Corvaia, piazza Piero Consani e piazza XXV Aprile. Luoghi e personaggi simbolo della Resistenza – Cerimonia (nel rispetto delle norme anti-covid) con deposizione corona di alloro alla tomba di Gino Lombardi, a seguire in frazione Corvaia apposizione della coccarda tricolore alla targa dedicata a Piero Consani e deposizione corona di alloro al monumento in piazza XXV Aprile

Comune di Stazzema

25 aprile alle 11 in diretta dal monumento ossario di Sant’anna di Stazzema su www.facebook.com/SantAnnadiStazzema. 76esimo anniversario della Liberazione con deposizione di una corona di alloro. Intervengono Maurizio Verona, sindaco di Stazzema, presidente del comitato promotore della legge antifascista, Enrico Pieri, presidente dell’associazione Martiri di Sant’Anna di Stazzema, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Contributi video di Roberto Fico, presidente della Camera, Liliana Segre, senatrice a vita, Giuseppe Provenzano Anpi, Spi Cgil, Mattia Santori del movimento Sardine. Interventi musicali di Cisco Bellotti.

Anpi Bagni di Lucca

25 aprile alle 10, Un fiore nei luoghi della memoria ricordo degli eccidi di Fegana, Ponte a Serraglio e San Cassiano di Controne

Anpi Lucca

25 aprile alle 15 in piazza San Michele a Palazzo Pretorio. Le strade della Liberazione: apposizione fiori in ogni luogo simbolo della Liberazione. Necessaria prenotazione scrivendo a anpilucca@gmail.com

30 aprile alle 18m30 – Diretta sulla pagina Facebook dell’Istituto storico della Resistenza Comandante Andrea. Documenti e riflessioni in ricordo di Giuseppe Antonini (1920-2009) Intervengono Stefano Bucciarelli, presidente Isrec Lucca, Filippo Antonini presidente provinciale Anpi, curatore del sito, Massimo Michelucci Istituto storico Resistenza apuana. In collaborazione con Isrec Lucca

24 maggio alle 18,30 – Piattaforma online (il link sarà comunicato). In ricordo di Nara Marchetti

25 maggio alle 18 – Piattaforma online (il link sarà comunicato) Presentazione libro Anche i partigiani però… di Chiara Colombi

Isrec Lucca



14 aprile alle 17,30 – Pagina facebook Istituto della Resistenza Lucca – Presentazione libro Anche i partigiani però… di Chiara Colombi (Ed. Laterza).

16 aprile alle 18.30 – Pagina facebook Istituto della Resistenza Lucca – Lettura poesie di Elena Bono lette da Agostino Cerrai e Silvia Pagnin

20 aprile alle 17 – Pagina facebook Istituto della Resistenza Lucca Presentazione Cento anni dopo. La prima organizzazione antifascista: gli Arditi del popolo Andrea Ventura ISREC Lucca intervista Eros Francescangeli ISSASCO. Proiezione Le voci e i canti dell’arditismo di Stefano Arrighetti, Antonio Fanelli