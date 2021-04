Giornata della terra, l’obiettivo del Consorzio 1 Toscana nord: “Entro l’anno mille nuovi alberi”

Mille nuovi alberi entro l’anno nel comprensorio. E’ questo il nuovo obiettivo del Consorzio 1 Toscana nord per celebrare la giornata mondiale della terra. Uno degli obiettivi del World Earth Day 2021 è infatti quello di restituire al pianeta oltre un miliardo di alberi. Per dare un proprio contributo l’ente consortile toscano metterà a dimora i primi alberi entro la fine di questo mese.

Il programma riguarda ad oggi nove comuni, e rientra negli obiettivi inseriti nel piano triennale per l’ambiente e le energie rinnovabili: una progettazione complessiva, organizzata come risposta alla dichiarazione di emergenza climatica ed ambientale, che l’ente consortile ha approvato nei mesi scorsi.

“Il piano triennale per l’ambiente e le energie rinnovabili discende direttamente dalla nostra dichiarazione di emergenza climatica ed ambientale ed è rivolto ad attuare azioni concrete – ricorda il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi -. Il piano è infatti uno strumento di analisi e approfondimento che riguarda tutti i settori ambientali in cui il consorzio opera. I risultati prodotti sono già tangibili in termini di minore CO2 emessa dalle nostre attività con previsioni in questo senso molto promettenti e oggi siamo orgogliosamente alla vigilia di un altro passo importante: quello rivolto a dare una migliore qualità di vita ai cittadini collaborando con i comuni nell’assolvere all’impegno di legge che prevede un nuovo albero ad ogni nascita o adozione di un bambino con il nostro progetto Un albero per ogni nuovo bimbo. Ma non solo, nel comune di Camaiore abbiamo già affidato i lavori per la piantumazione di 533 alberi nella cassa di espansione per aumentare la sicurezza idraulica del territorio e migliorare l’ambiente. Il nostro programma prevede che entro la fine aprile vengano piantati nuovi alberi a Vicopisano mentre accordi sono già in essere per la messa a dimora di nuove piante anche con Aulla, Fosdinovo, Borgo a Mozzano e Bientina; sono inoltre in fase di attuazione linee progettuali anche per i comuni di Lucca, Capannori e Coreglia”.