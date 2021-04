Carta di identità elettronica, come ritirarla se si riceve un avviso di giacenza

Aprirà a maggio la nuova filiale lucchese di Nexive. Nell’attesa chi dovesse trovare nella cassetta della posta un avviso di giacenza relativo alla propria carta di identità elettronica, può telefonare al numero 055 3231226 e concordare con l’azienda incaricata dal Comune di Lucca un appuntamento per ricevere a casa il nuovo documento d’identità.

A causa della temporanea chiusura della filiale locale, infatti, non è possibile ritirare il documento depositato nella sede dell’azienda, nel caso in cui non siano andati a buon fine i due tentativi di consegna alla residenza del cittadino interessato.ù