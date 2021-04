Inizia domani (23 aprile) la settima edizione del Keep clean and run for peace, una corsa creata da Roberto Cavallo per sensibilizzare contro l’abbandono dei rifiuti. Partirà da Montignoso e terminerà a Rimini, dopo 7 tappe e 416 chilometri percorsi, con un viaggio attraverso l’Appennino lungo la linea gotica, proprio durante i giorni del settantaseiesimo anniversario della liberazione dal nazifascismo.

Presenta così la corsa l’ideatore Roberto Cavallo: “Abbiamo deciso di proseguire l’impegno dell’ultimo anno, ovvero correre abbinando il messaggio ecologico a quello della pace. Corriamo, raccogliamo rifiuti e la sera, o ogni volta che incontriamo qualcuno, gli raccontiamo la nostra iniziativa. Tutto ciò – continua Cavallo – anche grazie alla collaborazione di 32 dei 34 comuni attraversati che hanno aderito all’iniziativa. 18 di essi hanno pensato a iniziative per coinvolgere anche le persone, e per questo può essere d’aiuto la riapertura delle scuole. Quest’anno correrò con un nuovo strumento – conclude l’ideatore del Keep clean and run for peace – un naso elettronico che monitorerà costantemente la qualità dell’aria. Tra gli altri, misurerà i valori di Pm1, Pm2, Pm10”.

Foto 3 di 6











Anche la provincia di Lucca e i comuni attraversati dalla corsa sostengono l’iniziativa, come detto dal presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini: “Ringrazio Roberto Cavallo per l’iniziativa, che porta l’attenzione su due temi importanti, salute e ambiente, che spesso vanno di pari passo; sappiamo che l’inquinamento può provocare danni alla salute. È significativo percorrere la linea gotica, che è stato un luogo significativo della guerra, nell’anno della pandemia”.

È dello stesso parere l’assessore con deleghe all’ambiente e alla sicurezza del comune di Lucca, Valentina Rose Simi, che aggiunge: “Sarebbe bello vedere questa sensibilità sull’ambiente ogni giorno e ognuno, nel suo piccolo, può fare il suo, può andare e raccogliere una cartaccia. È questo l’invito che faccio”.

Anche lassessore con deleghe ai lavori pubblici, Francesco Raspini promuove la corsa: “Il nostro è un territorio che fa della raccolta differenziata un tema importante, per le buone pratiche, ma non solo. È infatti essenziale – spiega Raspini – promuovere queste campagne di comunicazione per sensibilizzare le persone su quello che definirei il tema del secolo, la sensibilità ambientale”.

L’iniziativa è sostenuta da UniCredit che, con il direttore della filiale UniCredit di Lucca, Stefano Valdiserra, spiega anche alcuni dei progetti avviati dalla società: “Siamo felici di partecipare a questa iniziativa, perché essa sposa quelli che sono i pilastri del nostro gruppo, che si impegna ad eliminare la carta e l’utilizzo dei toner nei nostri uffici e cerca di diminuire le missioni di gas. È quindi una conseguenza naturale – conclude Valdiserra – supportare un’iniziativa del genere”. Il presidente dell’Ascit, Alessio Ciacci accompagnerà Cavallo in una tappa della corsa: “Accompagnerò Roberto per un piccolo tratto del percorso. Questa iniziativa mi piace perché può sensibilizzare le persone, perché dobbiamo e vogliamo lasciare ai nostri figli un’eredità che dovranno preservare”.

In conclusione anche Roberto Cavallo ricorda come la sensibilizzazione sia un tema fondamentale: “Il progetto è molto ecosostenibile e sarà alla portata di tutti. Oggi (22 aprile) si celebra la cinquantunesima giornata della terra perché il 1970 viene preso come anno di riferimento perché sono cambiati diversi dati e valori riguardo all’ambiente. L’ambiente – conclude Cavallo – non deve diventare una moda, perché le mode vanno e vengono, mentre questa attenzione per l’ambiente deve rimanere costante”.

Alla fine della presentazione dell’evento sono stati distribuiti guanti e sacchetti e i presenti hanno, simbolicamente, iniziato a raccogliere i rifiuti presenti sugli spalti delle mura.