Scongiurata la chiusura della biblioteca statale di Lucca, parola di ministro

“La chiusura della biblioteca statale di Lucca è scongiurata. A confermarlo quest’oggi è stato il ministero della cultura, rispondendo ad una mia interrogazione parlamentare”. È quanto afferma l’onorevole Gloria Vizzini, membro della commissione cultura e istruzione della Camera.

“Ricordo che negli ultimi mesi era stata paventata la sua possibile chiusura – prosegie – causa della mancanza di personale. Per ovviare alle carenze è stata prevista una collaborazione part time di un assistente amministrativo in servizio all’archivio di stato della Spezia, è stata avviata un’interlocuzione conla Fondazione Cassa di Risparmio per il finanziamento della collaborazione temporanea di una cooperativa con due unità di personale e sono, inoltre, in corso trattative con Ales Spa. per stipulare un contratto annuale per progetti di rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici e di miglioramento della fruizione nelle biblioteche per complessive sei unità di personale”.

“Tutto questo – prosegue – servirà a coprire e garantire in questo 2021 il servizio al pubblico ben sapendo che sono state avviate, da parte del Mibact, procedure concorsuali per colmare strutturalmente le carenze nella pianta organica. Ringrazio il ministro per la celere risposta ad una richiesta volta a tutelare il grande patrimonio librario e culturale custodito nella biblioteca e, contestualmente, tesa a garantire la funzione sociale della struttura”