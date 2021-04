Villa Basilica, al via il bando per la concessione dei posteggi nel mercato estivo: plaude la Cna

Dalla Cna commercio su aree pubbliche arriva il plauso per il bando pubblicato dal Comune di Villa Basilica relativo alla concessione di posteggi nel mercato estivo del comune.

“Il bando viene incontro alle richieste da noi avanzate nei mesi scorsi – spiega Valentina Cesaretti, portavoce della categoria – come associazione di categoria avevamo evidenziato la necessità di procedere all’assegnazione in via definitiva dei posteggi lasciati liberi a seguito di revoche o decadenze”.

Il bando, secondo la Cna, va nella direzione di dare stabilità agli ambulanti che hanno partecipato al mercato, pur non essendone concessionari. “Questo è un segnale molto positivo in un periodo così buio per la categoria – continua Cesaretti – che sta subendo i drastici effetti delle crisi economica legata alla pandemia. Il mercato estivo delle Pizzorne, inoltre, risulta da sempre molto attrattivo e meta di gita domenicale. Il bando contribuisce a creare stabilità nel mercato ed a migliorarne la qualità complessiva”.

La Cna ringrazia quindi la sindaca Elisa Anelli e la funzionaria del Suap Cristina Bonciolini. “Un ringraziamento va anche ai rappresentanti di Cna su area pubblica – conclude Cesaretti – che si sono molto spesi per questa tematica: Daniele Michelini, Marco del Cima e Nicola Salvini”.