Altopascio, la Uila ottiene il primo delegato alla Nt Food

Per la prima volta Uila ottiene un delegato alla Nt Food, azienda che sul territorio di Altopascio ha tre siti dove produce prodotti in esclusiva senza glutine e senza lattosio.

Su 118 lavoratori aventi diritto hanno votato 98 lavoratori. La nuova Rsu sarà formata da due eletti della Flai, uno della Fai e per la prima volta da uno della Uila.

“Siamo molto entusiasti del risultato ottenuto – sottolineano la segretaria Alessandra Picchi e la funzionaria Veronica Durante della Uila Uil su Lucca e Massa -, non era per nulla scontato anche perché solo un mese fa siamo entrati in azienda e a distanza di così poco tempo ci siamo presentati alle elezioni conquistando già un ottimo risultato. Il lavoro che ci attende sarà senza dubbio impegnativo. Per questo grazie a tutti i lavoratori e un augurio grande a tutta la Rsu e in particolare al nostro delegato Mohammed Amir Erramdani che siamo certe saprà essere sempre al fianco dei lavoratori e della lavoratrici con sincerità e lealtà”.