Legato a un palo e abbandonato, ora il cagnolino Spillo è in cerca di una nuova casa

Dopo essere stato legato a un palo e abbandonato Spillo sta bene ma ha bisogno di affetto e di una casa. È un dolce cagnolino di taglia media contenuta, di appena 3 anni.

È buono, sano, timido ma tanto desideroso di coccole e attenzioni. Spillo è stato infatti legato a un palo in un posto isolato, senza possibilità di muoversi e abbandonato. Per fortuna alcuni passanti lo hanno visto e liberato anche se non si sa quanto tempo possa essere rimasto lì tutto solo. Era disidratato e terrorizzato. Ora il cagnolino sta bene ma ha bisogno di trovare una famiglia che lo rassicuri, ripagandolo con affetto per la cattiveria subita.

Chi volesse conoscere Spillo può contattare l’associazione Lida Versilia ai numeri 347 2612527, 347 7780841 o 347 7413043.