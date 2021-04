Al via la campagna VaccinarSì per il supporto alla prenotazione delle vaccinazioni

“Prosegue a ritmo sostenuto la campagna di vaccinazioni, dopo un inizio un po’ al rallentatore, anche a causa della scarsa disponibilità dei vaccini. Ma l’obbiettivo numero uno, la vaccinazione delle fasce di età più avanzate, sebbene abbia raggiunto cifre considerevoli almeno con la prima dose, deve ancora essere portato a termine”. Così Spi Cgil Lucca che ha realizzato la campagna VaccinarSì, un’iniziativa volta ad offrire informazioni e supporto nella prenotazione a tutti coloro che dovessero averne bisogno, a causa della scarsa dimestichezza con i mezzi informatici.

Le varie sedi dello Spi di Lucca e della Piana, della Versilia e della Garfagnana diventano quindi sportelli aperti a tutti, sia per fornire assistenza pratica nella prenotazione del vaccino, sia per chi ha delle domande sulla campagna vaccinale.

“In questo modo – scrivono – ci si augura di indurre alla partecipazione alla campagna vaccinale, fondamentale non solo per i cosiddetti ‘fragili’, ma anche per tutti i loro prossimi, anche quanti si trovano in difficoltà nel completare le procedure burocratiche richieste e chi è ancora diffidente nei confronti della principale arma per il contrasto della pandemia. Per usufruirne sarà sufficiente recarsi nelle sedi dello Spi provvisti di tessera sanitaria e, nel caso dei più fragili, del codice di esenzione”.