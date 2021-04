Appalto ausili protesici Asl, lavoratori in sciopero. Filcams Cgil: “Garantire tutti i posti di lavoro”

I lavoratori coinvolti nell’appalto ausili protesici dell’Asl Toscana nord ovest hanno indetto sciopero a oltranza a partire da lunedì (26 aprile).

La Lgr di Bologna, ditta che a partire dal 1 maggio subentrerà nell’appalto (trasporto, installazione e riparazione di ausili protesici come ad esempio letti antidecubito, deambulatori, montascale, ecc) fino ad ora gestito dalla Tecnologie Sanitarie di Roma, non appare infatti intenzionata a riassumere tutti i lavoratori impiegati da quest’ultima.

“Le tecnologie Sanitarie – si legge nella nota di Filcams Cgil – fino a oggi si è avvalsa di 18 lavoratori: 2 assunti a tempo indeterminato e 16 interinali (14 di essi assunti con la formula dello staff leasing). La Lgr sembra disposta a riassumere soltanto 15 persone: una posizione inaccettabile e irricevibile. All’azienda subentrante chiediamo di assumersi le proprie responsabilità e di dimostrare sensibilità nei confronti di lavoratori altamente professionali che in questi anni hanno svolto il proprio dovere sempre con professionalità e passione. Chiediamo dunque che la Lgr assuma tutti i 18 lavoratori impiegati fino ad oggi dalla Tecnologie Sanitarie, alle stesse condizioni contrattuali e senza la previsione del periodo di prova”.

Lo stato di agitazione era già stato aperto nei giorni scorsi ma i lavoratori non hanno ottenuto le garanzie che richiedevano. Per questo motivo i lavoratori hanno già scioperato oggi e deciso di proclamare sciopero a oltranza a partire da lunedì 26 aprile. “La Filcams-Cgil è come sempre al fianco dei lavoratori e farà di tutto per far valere i loro diritti”.