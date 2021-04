Ex iscritti del Pd di Bagni di Lucca chiedono di rientrare, territoriale chiede un confronto

Ex iscritti al Pd di Bagni di Lucca chiedono di rientrare nel partito. Ma il territoriale chiede chiarimenti.

“Di fronte alla volontà di rientrare nel partito da parte di coloro che avevano lasciato in protesta qualche mese fa – si legge in una nota – come Partito Democratico territoriale, ci sembra doveroso chiedere un chiarimento e un dialogo con coloro che hanno cambiato idea a distanza di poco tempo”.

“Un percorso che tenga conto – spiega il partito – delle istanze di tutti i democratici di Bagni di Lucca. Lasciare o aderire ad un partito rappresenta una scelta importante, basata su ragioni politiche e anche ideali, che merita un approfondimento. La nuova segreteria territoriale, nata da un rinnovato metodo di confronto, improntato alla collegialità e al dialogo, lavora per rafforzare il Partito Democratico sui territori, ascoltando i circoli e gli iscritti, al fine di rinnovare le proposte di programma da portare avanti e allo scopo di rendere il centrosinistra competitivo e credibile. Il nostro è un partito aperto, democratico e inclusivo e di quanto è accaduto a Bagni di Lucca parleremo a breve nella direzione territoriale”.