Seravezza piange la morte di Camillo Silvestri

Profondo cordoglio ha suscitato questa mattina a Seravezza la notizia della scomparsa di Camillo Silvestri, instancabile animatore del mondo associativo cittadino. Il sindaco Riccardo Tarabella e l’amministrazione comunale si uniscono al dolore della comunità esprimendo la loro vicinanza alla famiglia.

Con Camillo Silvestri Seravezza perde un uomo di grande umanità. Originario di Ruosina ed orgoglioso delle proprie radici, per molti anni si è speso con spirito altruistico negli ambienti associativi locali, con incarichi di responsabilità in seno alla Pro Loco di Seravezza e alla Misericordia – di cui è stato consigliere – e di altre associazioni attive sul territorio. Immancabile il suo contributo nell’organizzazione delle manifestazioni più amate dai seravezzini, a partire dal Gesù Morto e dal carnevale, o per l’allestimento degli addobbi cittadini in occasione di particolari ricorrenze durante l’anno. Amici e conoscenti lo ricordano con affetto e gratitudine, come persona buona, sempre disponibile e aperta nei confronti del prossimo.