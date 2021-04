‘Il genere della cittadinanza’ al centro dell’incontro promosso dal Centro Donna

Il genere della cittadinanza: percorsi di conquista dei diritti politici delle donne in Francia e in Italia. E’ questo il tema al centro dell’incontro organizzato dal Centro donna di Lucca per giovedì (29 aprile) alle 17 su Zoom e trasmesso in streaming sulla pagina Facebook Donnelucca della Città delle donne.

A parlare ci sarà la docente di storica contemporanea all’Università di Pisa Vinzia Fiorino. Per partecipare all’evento, organizzato col Patrocinio del Comune di Lucca, è possibile scrivere all’indirizzo email cittadelledonne.lucca@gmail.com.