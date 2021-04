Parte il sistema di prenotazione ‘zerocode’ per i prelievi in Versilia

Da domani (27 aprile) sono aperte le agende per la prenotazione degli appuntamenti – disponibili dal prossimo 3 maggio e con una visibilità di 15 giorni – per eseguire prelievi di sangue, curve glicemiche/prolattinemiche e per consegnare campioni nei presidi di Viareggio (Tabarracci), Pietrasanta e Torre del Lago.

È possibile prenotare tramite accesso attraverso le pagine della Regione Toscana (senza registrazione) oppure dalle pagine dell’azienda Usl Toscana nord ovest (con registrazione) al link dedicato.

Per la prenotazione è necessario essere in possesso di ricetta, codice fiscale e numero di cellulare. Al momento della presentazione dovrà essere comunicato il codice prenotazione fornito dal sistema.

I numeri di telefono dedicati alle prenotazioni continueranno ad essere attivi con il solito orario per tutto il mese di maggio.