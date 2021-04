Posticipata al 16 giugno l’assemblea ordinaria della Misericordia Santa Gemma Galgani

Il magistrato della Misericordia Santa Gemma Galgani comunica a tutti i soci che a seguito della pubblicazione del decreto 44 dell’1 aprile è stato deliberato di posticipare l’assemblea ordinaria dei soci, inizialmente conviocata per il 28 aprile a mercoledì 16 giugno in sede, in prima convocazione alle 19,30 e in seconda convocazione alle 20,30.

Questo l’ordine del giorno: approvazione bilancio 2020; varie ed eventuali