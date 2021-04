Ais Toscana, didattica online per i corsi di sommelier di primo livello

Non si ferma la didattica di Ais Toscana, che per conciliare il rispetto delle restrizioni per il contenimento del Covid 19 e la prosecuzione dell’attività formativa per i suoi associati, ha scelto di portare le lezioni del corso del primo livello, online sulla piattaforma Zoom.

“La formazione per noi è un aspetto fondamentale per la professione – spiega il presidente di Ais Toscana, Cristiano Cini – così come le degustazioni in presenza, sempre ai fini formativi. La figura del sommelier richiede un costante aggiornamento sul campo e questo implica una frequente nonché puntuale attività di formazione. Ais Toscana sceglie di lanciare un segnale importante ai suoi soci, sperimentando la didattica a distanza per i corsi di primo livello, per non tenere fermi gli ingranaggi e continuare ad alimentare la passione di chi si avvicina alla nostra professione. Con l’auspicio di ritornare quanto prima all’attività in presenza”.

Quattordici lezioni, con cadenza di due volte a settimana di martedì e giovedì, i cui contenuti spaziano dalla teoria alla tecnica. A partire dalla definizione della figura del sommelier e delle sue funzioni, passando per le nozioni di enologia su produzione, componenti del vino e aspetti legali, per arrivare alle tecniche di degustazione e alla classificazione dei vini spumanti e passiti, con cenni anche su birra, distillati e liquori.

La data di inizio del corso è fissata per il 25 maggio prossimo, per concludersi l’8 luglio con un test finale online.

L’iscrizione è possibile solo in via telematica dal sito www.aistoscana.it entro il 10 maggio e la consegna del materiale didattico – consistente in una valigetta professionale con 4 bicchieri da degustazione, cavatappi, kit libri, quaderno di degustazione e scatola con 41 campioni numerati per le degustazioni di vino, bottiglie di birra e spumanti – avverrà tramite corriere direttamente al domicilio dei corsisti entro la data di inizio del corso.