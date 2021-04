Cimitero di Sant’Anna, affidati i lavori per ristrutturare le arcate nord

Sono stati affidati i lavori di ristrutturazione delle arcate monumentali della porzione nord del cimitero di Sant’Anna, per un valore complessivo, da progetto, di 840mila euro.

Gli interventi sono stati divisi in due lotti: uno del valore di 320mila euro e uno di 520mila euro. Gli importi dei due lotti hanno consentito, sulla base del codice degli appalti, di invitare le ditte a una manifestazione d’interesse che si è conclusa proprio in questi giorni: il primo lotto se lo è aggiudicato la ditta dei Fratelli Zaccariello di Siena, il secondo la S&B Costruzioni di Napoli.

In questo modo, in maniera graduale, l’amministrazione Tambellini sta portando avanti il programma di recupero delle strutture del cimitero monumentale, che sono andate incontro nel corso degli anni a un processo di ammaloramento. Da una stima effettuata durante il primo mandato amministrativo, per restaurare il cimitero di Sant’Anna e renderlo completamente agibile servono infatti circa 6 milioni di euro, un importo molto elevato che ha spinto l’amministrazione a suddividere gli interventi in più parti, in modo da dilazionare la spesa: un primo, massiccio intervento in questo senso risale al 2017, quando furono investiti 500.000 euro per risanare una parte delle arcate della zona sud. Questi nuovi lavori alla parte nord del cimitero saranno in tutto simili a quelli effettuati nella porzione sud e consisteranno nello smontaggio della copertura delle arcate, nel rifacimento della struttura e nel consolidamento strutturale con l’apposizione di nuove catene in ferro.

Ora che le procedure di gara sono terminate, gli uffici del Comune dovranno effettuare tutta una serie di verifiche sulle due ditte, per arrivare alla stipula del contratto e quindi all’avvio dei due cantieri, che saranno aperti contemporaneamente entro questa estate. Il cantiere del primo lotto avrà una durata di quattro mesi; quello del secondo lotto sei.