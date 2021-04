Della Nina (La Porcari che vogliamo): “Buoni spesa per farmaci alle famiglie in difficoltà”

“Buoni spesa per acquisto di farmaci e medicinali per le famiglie più in difficoltà di Porcari”. A proporlo è il consigliere comunale Massimo Della Nina a nome de La Porcari che vogliamo.

“Ho proceduto questa mattina – spiega – a protocollare una mozione, da discutere nel primo consiglio comunale utile, riguardante la distribuzione di buoni spesa per l’acquisto di farmaci e medicinali a favore delle famiglie del nostro territorio, rientranti nelle fasce di reddito più deboli. È infatti confermato anche da recenti indagini come in un momento di particolare difficoltà economica come quello attraversato, le famiglie siano costrette a rinunciare a tutto quello che è ritenuto superfluo, per veicolare ogni risorsa possibile alle spese considerate essenziali. Triste constatare che tra le spese ritenute non strettamente necessarie, vengano inserite anche le spese mediche siano esse relative a visite mediche specialistiche o per l’acquisto di farmaci”.

“Come confermato da autorevoli pareri medici – prosegue Della Nina – le spese sanitarie, soprattutto in questo momento, sono invece sempre più utili se non addirittura imprescindibili per una sana e dignitosa condotta di vita. Ho ritenuto giusto indicare nella mozione protocollata, anche dove si possano andare ad attingere le risorse necessarie alla copertura di questa spesa. È in vigore dal 2008, tra il nostro ente e la farmacia comunale del paese, una convenzione in forza del quale quest’ultima riconosce un canone annuo calcolato come una percentuale (lo 0,50%) sul fatturato dell’anno precedente. Mi sembrava improprio che il nostro ente, soprattutto in un momento particolarmente delicato come quello attuale, facesse business sulla salute dei nostri cittadini ed ho quindi impegnato il consiglio comunale affinché le risorse incassate, relative agli anni 2019 e 2020, vengano ridistribuite sul territorio sotto questa forma di strumento“.

“Sono ottimista – conclude Della Nina – sul fatto che la mia proposta incontrerà il voto favorevole di tutto l’organo consiliare e che una rapida distribuzione dei buoni spesa per medicinali, possa dare rapido sollievo alle famiglie più in difficoltà”.