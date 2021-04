Da domani (27 aprile) il Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art riapre le sue porte ai visitatori con nuovi giorni e orari di visita (fino al 6 giugno): da martedì a venerdì dalle 14 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 18, lunedì chiuso.

Saranno ancora visitabili la mostra La realtà svelata. Il Surrealismo e la metafisica del sogno. Magritte, Dalí, Miró, Masson, Man Ray, Bellmer, Matta e De Chirico, a cura di Silvia Guastalla e Maurizio Vanni (fino al 6 giugno), e Adriano Venturelli. Automatismo psicologico, a cura di Matteo Graniti (fino al 9 maggio, Lu.C.C.A. Lounge&Underground, ingresso libero).

Dall’1 maggio ripartiranno anche le visite guidate alla mostra La realtà svelata condotte dall’associazione Lucca Info & Guide che si terranno ogni sabato alle 16,30. Il biglietto cumulativo per l’ingresso alla mostra e la visita guidata è di 15 euro a persona. Per venire incontro alle esigenze dei visitatori e mantenere il contingentamento degli ingressi c’è anche la possibilità di concordare visite guidate in altri giorni e orari.

Per i bambini e le loro famiglie, domenica 16 maggio alle 11 ci sarà lo Special Family, l’appuntamento con Un viaggio nel mondo dei sogni ad un prezzo simbolico: 7 euro a nucleo familiare (massimo 5 persone: 2 adulti e 3 bambini dai 4 ai 10 anni) per la visita guidata, senza il pagamento del biglietto di ingresso. Alle visite per famiglie richieste in altri giorni e orari saranno applicate tariffe differenti: 26 euro per nucleo familiare con 1 adulto o 28 euro per nucleo familiare con 2 adulti. In questo caso il tour guidato sarà attivato solo con un gruppo minimo di 3 famiglie.

Per l’ingresso alla mostra La realtà svelata e per le visite guidate è obbligatoria la prenotazione telefonica allo 0583.492180 o via mail a info@luccamuseum.com.