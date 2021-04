Via ai lavori di rifacimento del manto stradale del viale Europa a Marlia

Sono partiti puntuali ieri (26 aprile), i lavori di rifacimento del manto stradale su viale Europa a Marlia. Il presidente della Provincia, Luca Menesini, accompagnato dall’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Capannori, Davide Del Carlo, hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere, per verificare che tutto si svolgesse nei modi e tempi previsti.

“L’asfaltatura di viale Europa – commenta Luca Menesini – è un’opera che non poteva più essere rimandata, considerando l’importanza di questa strada, fondamentale per il traffico pesante dalla Valle del Serchio verso l’autostrada. Adesso i lavori sono partiti e, se il tempo sarà clemente, entro metà maggio sarà terminato questo primo intervento che interessa il tratto che dall’Esselunga prosegue verso Marlia, fino alla farmacia. Abbiamo deciso di lavorare giorno e notte proprio per ridurre i disagi a chi deve transitare su questa importante viabilità. Disagi che, comunque, saranno inevitabili anche se abbiamo cercato di ridurli veramente al minimo possibile. Terminata questa fase di lavori e finito l’intervento per la fognatura, procederemo all’asfaltatura dell’intero viale Europa, rendendo questa strada finalmente molto più sicura per chi ci deve transitare e meno rumorosa per chi ci vive o lavora”.

“L’opera di rifacimento del manto stradale, così come stabilito dai tecnici della Provincia e del Comune di Capannori – dice Menesini -, al momento, infatti, non prevede chiusure al transito, ma un senso unico alternato che, nelle ore diurne viene regolato da movieri in base alle necessità del transito, mentre di notte il compito è demandato a un impianto semaforico. In questo modo, l’opera può rispettare una tabella di marcia sostenuta, finalizzata a limitare al massimo i disagi per gli automobilisti e autotrasportatori che devono transitare da questa importante viabilità”.

Quest’opera rientra nel Programma straordinario della rete viaria della provincia di Lucca 2021-2024, finanziato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che impegna l’ente con un investimento di 600mila euro complessivi tra la prima e la seconda fase.