Mura, al via la ricostruzione del parapetto esterno di porta Sant’Anna

Sarà ricostruito il muretto in mattoni lungo il parapetto esterno delle Mura, sulla cortina di porta Sant’Anna fra i baluardi San Donato e San Paolino.

L’ufficio lavori pubblici ha infatti constatato una lesione e un’inclinazione verso la passeggiata delle Mura che può essere corretta solo con un completo smontaggio e ricostruzione con i medesimi materiali. Dopo aver chiesto le opportune autorizzazioni dalla competente Soprintendenza, saranno condotti saggi per comprendere lo stato e la consistenza delle fondazioni e iniziare l’intervento che sarà condotto nel più breve tempo possibile.

Per questo motivo stamattina (28 aprile) sono state sistemate delle barriere jersey per contenere eventuali cedimenti della struttura. Il lavoro non fa parte del progetto di valorizzazione e miglioramento della sicurezza delle Mura urbane.