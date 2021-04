Primo veicolo e consegna merci, prorogata al 31 maggio la validità dei permessi Ztl

E’ stata prorogata fino al 31 maggio la validità dei permessi per il primo veicolo e per la consegna merci nella zona a traffico limitato del centro storico. Nella giunta comunale di questa mattina (28 aprile) è stata infatti approvata la delibera con cui viene posticipata al 1 giugno prossimo l’entrata in vigore della nuova disciplina per il rilascio dei permessi per l’accesso, il transito e la sosta dei veicoli all’interno del centro storico contenuta nel piano attuativo della mobilità e della sosta del centro storico di Lucca (Pams) approvato nello scorso febbraio.

È quindi stata prorogata fino al 31 maggio la sospensione del pagamento dei permessi, relativi a un solo veicolo, per l’accesso alla zona a traffico limitato cittadina, per la consegna di merci di qualsiasi tipologia, cioè per tutti i permessi di categoria E. Il provvedimento è stato approvato considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria nell’ottica di preservare l’interesse pubblico, legato principalmente al contenimento degli effetti negativi sul tessuto socio-economico locale e per sostenere i settori maggiormente colpiti.

Metro srl comunica che dal 3 maggio fino al 31 ottobre del 2021 l’attività di rilascio e rinnovo abbonamenti per la sosta nei parcheggi gestiti sarà effettuata esclusivamente all’ufficio check point bus del parcheggio Palatucci. Resta garantita la possibilità di rinnovo abbonamenti tramite internet e casse automatiche. L’ufficio permessi di via Città Gemelle sarà riservato alle attività di rinnovo e rilascio permessi di accesso alla zona a traffico limitato del centro storico legate all’entrata in vigore del Pams.