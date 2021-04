Un video per la sensibilizzazione dei più piccoli al tema delle adozioni sulla pagina YouTube della Provincia

Nuovo appuntamento on demand per la rassegna Leggere… che passione: da sabato (1 maggio), a partire dalle 9, sarà possibile vedere sul canale YouTube della Provincia di Lucca, Il regalo più bello del mondo di Linda Griva.

Il video racconta delle strabilianti avventure di Oliva che fa il giro dell’universo, seguendo uno stormo di rondini, fino a raggiungere l’Isola di Mammine Sperdute. “Allora la mia mammina si addormenterà felice di sapere che, quando ha deciso di affidarmi al mio Papà e alla mia Mamma, mi ha fatto il regalo più bello del mondo”, come recita il testo.

Il tema, quindi, è quello delle adozioni, spiegato per essere comprensibile anche per i più piccoli, in modo semplice e naturale: in questo intento è riuscita Linda Griva, autrice del testo, narratrice e che si occupa di teatro, formazione e animazione alla lettura. Questo appuntamento – affidato all’autrice del testo e a Francesco Baldi – fa parte delle Letture per bambini e genitori che si svolgono sulle pagine social della Rete Bibliotecaria e archivistica della Provincia e il video sarà disponibile per 48 ore.

Il progetto è realizzato dalla Rete Documentaria Lucchese in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha l’obiettivo di individuare nuove forme di coinvolgimento delle famiglie e degli adulti per promuovere la pratica della lettura ad alta voce ai bambini da zero a sei anni, in grado di favorirne lo sviluppo cognitivo.

Dal 4 giugno, inoltre, prenderanno il via gli appuntamenti legati alle Letture ad alta voce, curate dai volontari di Nati per Leggere e che resteranno on demand per sei mesi, sulla pagina Facebook della Rete Bibliotecaria e archivistica Provincia di Lucca e sul canale youtube della Provincia di Lucca – Playlist Rete Bibliotecaria e Archivistica.