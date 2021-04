Si è appena conclusa l’impegnativa trasferta di Samuele Bonifazi, il timoniere Optimist che ha tenuto alti i colori della scuola vela Valentin Mankin alla prima selezione nazionale di Scarlino, e la squadra Optimist è già pronta per due nuovi appuntamenti che si svolgeranno da domani (30 aprile), a domenica (2 maggio) ad Antignano e a campione del Garda.

Alla regata open sul Lago di Garda, organizzata da Univela Sailing e dalla Sc Garda Salò e valida come prima tappa del trofeo Kinder Joy of Moving parteciperanno Matteo Graziani e Mattia Valentini con l’istruttore Francesco Graziani mentre alla manifestazione organizzata dal Circolo Velico Antignano nell’ambito della settimana velica internazionale Accademia Navale di Livorno e valida come prima delle cinque tappe del Campionato Zonale della II zona Fiv -Toscana, Umbria e provincia di La Spezia-, sono stati convocati gli agonisti Ester Bertolani, Samuele Bonifazi, Niccolò Cardini, Federico Querzolo e Giulio Romani e le pre-agoniste Margherita Basili e Nora Rosestolato (al loro esordio) ed Eva Querzolo.

La regata che si svolgerà nello specchio acqueo antistante il Porticciolo di Antignano, è riservata ai timonieri Under 16 nati dal 2006 al 2010 (divisione A) e agli under 11 nati negli anni 2011-2012 (divisione B). La giornata di domani sarà dedicata al perfezionamento delle iscrizioni che proseguiranno anche nella mattinata seguente. Il coach meeting e l’eventuale consegna nastri si svolgerà, invece, sabato alle 10,30 mentre il segnale di avviso della prima prova per gli U16 sarà dato alle ore 14 e a seguire verrà dato l’avviso per gli U11. Le regate (se possibile ne saranno disputate tre al giorno) proseguiranno anche domenica. La cerimonia conclusiva sarà effettuata nel rispetto delle normative anti covid: saranno premiati i primi tre della classifica generale, la prima classificata Femminile della Divisione A e i primi tre della classifica generale della Divisione B.

Le prossime tappe del campionato zonale Optimist della II Zona Fiv si svolgeranno nel mese di giugno a Castiglion del Lago, a luglio a Piombino, a settembre a Follonica e a ottobre a Passignano.

Per Samuele Bonifazi, le regate ad Antignano, saranno un ulteriore allenamento in vista della seconda selezione nazionale finale optimist per il campionato europeo e mondiale che si svolgerà dal 6 al 9 maggio nello specchio acque del Garda Trentino sotto l’attenta regia del Circolo Vela Torbole.

Dodici le prove previste per gli oltre 140 timonieri in acqua. Dopo aver superato a fine marzo la Selezione Interzonale a Livorno, Samuele, accompagnato dall’istruttore Stefano Querzolo, ha, infatti, appena concluso a Scarlino la prima Selezione per accedere ai campionati internazionali: dopo severi controlli di stazza, una flotta agguerrita di 137 giovani velisti ha disputato in tre giorni intensi nove regate impegnative a livello tattico ed emotivo che hanno rivisto in acqua dopo tanti mesi i migliori timonieri azzurri della classe. Samuele, ha chiuso questa prima selezione molto difficile al 29esimo posto (ex aequo a 176 punti con il 28esimo) con un finale in crescendo: 36,13,53,43,32,21,8,11,12 i suoi parziali di giornata. Anche il Presidente Fiv, Francesco Ettorre, è stato presente alla manifestazione ben organizzata dallo Yacht Club Isole di Toscana supportato dalla LNI Follonica.

La squadra agonistica 420 (Margherita Pezzella-Alessandro Mattiello, Gioia Bertolani-Emanuel Giordano, Adalberto Parra-Arianna Fubiani, Chiara Mori-Irene Chimenti e Manuel Scacciati-Valentina Pierotti), invece, si sta preparando in vista della terza Coppa Italia, la regata nazionale organizzata dal 7 al 9 maggio nello specchio acqueo antistante Trieste/Barcola dal Sirena Tržaški Pomorski Klub – Club Nautico Triestino e dalla Società Velica Barcola e Grignano.

La Scuola Vela Valentin Mankin è nata nel 2016 dalla sinergia fra Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e Società Velica Viareggina per essere un volano per il turismo versiliese e per promuove lo sport velico fra i giovanissimi insegnando loro non solo ad andare in barca ma anche ad amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.