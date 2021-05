Il Basketball club Lucca entra nella fase retrocessione. Dopo la partita di domenica (2 maggio) alle 18 dove il Bcl affronterà in casa la Pallacanestro 2000 Prato seguiranno altri sette incontri, con Montale, Synergy Valdarno, Don Bosco, Montevarchi, Montecatini, Valdisieve e infine Arezzo. Al termine le squadre che si piazzeranno al settimo e ottavo posto disputeranno i play out.

“È una fase questa in cui il Bcl dovrà impegnarsi moltissimo, esce da una prima fase con le ossa rotte e un ultimo posto in classifica che non gli rende giustizia, tanti sono stati i problemi che hanno afflitto la squadra non permettendogli di esprimersi al meglio, qualche piccolo infortunio ad inizio stagione, poi è arrivato il Covid, che si è abbattuto sul team con tale ferocia da decapitare la staff tecnico e mutilare fortemente la squadra – scrive la società -. Ad oggi il Basketball Club Lucca non è ancora al completo, mancano diversi giocatori che comunque dovrebbero iniziare a breve l’attività il recupero, in compenso è rientrato lo staff tecnico, quindi già da Domenica pomeriggio vedremo coach Tonfoni in panchina a guidare la sua squadra, affiancato dagli assistenti Pizzolante e Nicolosi, per quanto invece riguarda i ragazzi dovremmo trovare in panchina Lippi e Piercecchi”.

Domenica (2 maggio) sul campo del Bcl si presenterà la Pall.2000 Prato. “Anche lei nel suo girone non è riuscita a staccarsi dalla quinta posizione, ma con all’attivo due importanti vittorie, ottenute nel finale della prima fase, la prima con il Castelfiorentino, seconda classificata e contro il Montecatini, segno evidente di una crescita della squadra, di fatto ha chiuso con 624 punti realizzati e 648 subiti contro i 526 fatti dal Bcl e i 673 subiti – spiega la società lucchese -. E’ il Prato del ex Danesi a cui si dovrà fare molta attenzione, ma non sarà il solo da marcare stretto, a fargli buona compagnia ci sono almeno altri due o tre elementi che hanno particolare dimestichezza con il canestro, Magni, Navicelli e Pinelli, insomma, giocare con i pratesi non sarà una passeggiata di salute.”

“Per prima cosa devo ringraziare Vangelisti – commenta il coach Tonfoni rientrato in panchina dopo una lunga quarantena – che si è fatto carico di un impegno così importante e difficile, sacrificando anche il suo lavoro, poi devo dire che i ragazzi sono stati encomiabili, malgrado tutte le difficoltà hanno cercato di tenere botta e in alcune partite sono riusciti a dare del filo da torcere a squadre ben più attrezzate. E’ stato difficile avere le mani legate e non poter dare suggerimenti e indicazioni ma penso che adesso non ci sia da guardare ai risultati Siamo, se non la più giovane, una tra le squadre più giovani del campionato anche perché adesso con tutte queste assenze l’età media è precipitata vertiginosamente verso il basso. Da casa ho comunque avuto modo di vedere diverse cose interessanti e prendere spunti da rivedere nei prossimi allenamenti. Adesso c’è davvero da fare quadrato, raccogliere tutte le forze, fare tesoro degli errori commessi e ripartire per fare una buona seconda fase“.