Come scegliere con cura un’auto usata

Quattro ruote, che passione. Tanto più quando la macchina dei propri sogni può diventare realtà.

Soprattutto volgendo lo sguardo al mercato delle auto usate che, anche in questo inizio di 2021, si presenta come un settore con grandi potenzialità, specie quando si parla di usato sicuro, che duri nel tempo, certificato e garantito.

Il mercato presenta tuttavia anche alcuni rischi, specie se non ci si affida a consulenti affidabili e di esperienza, e oggi vogliamo offrire ai nostri lettori una ‘cassetta degli attrezzi’ per evitare di farsi imbambolare dal venditore rampante di turno.

Come scegliere un’auto usata

Occorre anzitutto tenere sempre presenti alcune regole importanti. Una delle prime domande che dovrebbe farsi chi si appresta all’acquisto di un’auto usata riguarda i motivi che hanno portato a questa scelta e quali bisogni di vita quotidiana deve soddisfare la vettura. In molti casi potrà servire per lavoro, oppure per lunghi viaggi o per circolare nella propria città. Ecco che in questo caso possiamo orientarci fin da subito su alcune particolari tipologie di veicoli ed escluderne, al contempo, altre.

Il futuro acquirente a questo punto cercherà l’auto che fa al caso suo direttamente su internet. Il web è diventato un’indispensabile vetrina per il settore automotive e praticamente tutti, prima di recarci in un autosalone, facciamo una piccola ricerca on line per controllare i prezzi e per verificare le offerte migliori.

In qualsiasi caso, il cliente dovrà affrontare fin da subito un importante dilemma: acquistare un’autovettura usata da un concessionario o da un salone, oppure direttamente da un privato?

L’opinione dell’esperto

Per un’attenta valutazione dell’usato entrano in gioco alcune regole di cui tener conto e che ci sono state illustrate da Luca Bani, uno dei consulenti alla vendita per l’Audi Center Terigi di via Fornacette a San Concordio.

“Uno dei primi passi da fare, quando si individua un’autovettura usata – spiega Luca Bani – è quello di controllare attentamente la cosiddetta ‘storia’ del veicolo. In alcuni casi non sarà facile, soprattutto se l’autovettura è acquistata direttamente da un privato, però per sapere se l’auto si trova in un buono stato meccanico e che abbia fatto la manutenzione prevista dalla casa madre”.

La storia del veicolo include quanti passaggi di proprietà sono stati fatti: più saranno, più è rischioso che l’auto possa presentare dei problemi. Per essere certi del buono stato delle parti meccaniche occorre controllare invece la sua storia in fatto di tagliandi effettuati.

“Noi di Audi Center Terigi – dice Luca Bani – vendiamo auto usate acquistate direttamente dai canali ufficiali Audi, il nostro slogan è usato senza il suo passato. La casa automobilistica Audi ha creato per i suoi clienti il programma Audi prima scelta plus, per offrire piena garanzia agli acquirenti di auto usate. Le vetture scelte per il programma vengono sottoposte a 110 controlli, assicurando lo stesso livello di esclusività e avanguardia dei modelli nuovi”.

“La storia di un veicolo – continua Bani – è quel percorso che va dal primo acquirente della macchina fino a quando non rientra nel concessionario. In media, per le autovetture presenti al Terigi Center, il proprietario è stato uno solo. Occorre controllare se sono stati fatti tutti i tagliandi, perché dimostra la cura del proprietario verso la propria autovettura. L’acquisto di un’autovettura usata intestata direttamente ad un concessionario ci fornisce la garanzia che il veicolo non presenti fermi amministrativi e altre problematiche legali. Noi di Audi centr Terigi non trattiamo veicoli in controvendita”.

L’opinione del cliente

A questo punto il futuro acquirente si recherà sul posto per vedere l’autovettura scelta. Il colpo d’occhio, l’estetica, lo stato della carrozzeria, la presenza di interni di particolare pregio, sono tutte caratteristiche che influenzano l’acquisto.

“Occorre ripristinare le auto che giungono con evidenti difetti, come ad esempio delle ammaccature sulla carrozzeria o dei graffi. La macchina – aggiunge Luca – va presentata nel modo più dignitoso possibile, il cliente deve controllare e osservare attentamente, meglio se in controluce, che ne evidenzia i possibili difetti”.

Se si è orientati verso l’acquisto di un veicolo usato da parte di un privato e non si conosce la storia dei tagliandi, è buona norma farsi accompagnare da un meccanico o da un esperto per verificare che non ci siano brutte sorprese nelle parti meccaniche.

Un altro problema di chi acquista un’auto usata è quello della garanzia. Indipendentemente dal fatto che la macchina sia stata acquistata da un privato o meno, la garanzia dovrà essere almeno di 12 mesi e coprirà danni relativi a parti meccaniche e componenti elettriche.

Con Audi una garanzia in più

“Con il programma Audi prima scelta plus, il nostro usato Audi è garantito fino a 48 mesi a chilometri illimitati – dichiara Luca Bani – Questo è un notevole vantaggio perché ad esempio, se l’autovettura dovesse avere un’anomalia e ci accorgiamo del problema in qualsiasi posto si trovi, si potrà appoggiare in tutti service partner Audi”.

La prova su strada è uno dei test indispensabili per chi vuole acquistare un’auto usata. “Le auto vanno provate, per stabilirne le caratteristiche e i comfort – dice Bani – ma anche soltanto per capire se è il veicolo che fa per noi. Nella prova su strada ci sarà la possibilità di tirare il motore della macchina e controllare il suo comportamento. Di solito inizialmente è il venditore a portare l’auto, poi durante il tragitto cambiamo e facciamo provare la macchina al cliente. Solitamente iniziamo noi la guida nel caso il cliente non fosse avvezzo all’utilizzo del cambio automatico”.

All’Audi center Terigi per organizzare una prova su strada occorre un appuntamento e naturalmente il test verrà effettuato tenendo presenti le normative di emergenza Covid.

Dopo la scelta dell’auto

Abbiamo finalmente scelto la macchina usata che fa al caso nostro, quanto dovremo attendere per averla a disposizione? “I tempi di consegna sono legati agli accordi economici presi – spiega Bani – Di solito per il finanziamento, a seconda dei casi, servono da uno a tre giorni. Oggi il web fa da apripista alla vendita dell’usato, vendiamo macchine in tutta Italia, le autovetture presenti nel nostro sito sono già visibili e provabili. In alcuni casi, con clienti che stanno lontano e non hanno la possibilità di muoversi, abbiamo mandato dei video per assicurare le persone della presenza del veicolo nel nostro concessionario e una visione di maggiori dettagli “.