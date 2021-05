Corsi per operatori socio sanitari, online i bandi per la selezione di 300 partecipanti

Sono stati pubblicati sul sito dell’Azienda Usl Toscana nord ovest i nuovi bandi per la selezione dei 300 partecipanti ai corsi per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario (Oss) con percorso abbreviato e con percorso intero di mille ore per l’anno formativo 2020-2021.

In particolare il bando prevede 180 posti per l’ammissione al corso mille ore nelle sedi di Massa (1 corso), Lucca (1 corso), Pontedera (2 corsi), Livorno (1 corso) e Viareggio (1 corso) e 120 posti per l’ammissione al percorso abbreviato nelle sedi di Massa (1 corso), Lucca (1 corso), Valle del Serchio (1 corso) e Livorno (1 corso).

La scadenza, per tutte le selezioni, è fissata per lunedì 31 maggio. La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inviata esclusivamente tramite procedura informatica connettendosi all’indirizzo: formazione.ao-pisa.toscana.it:180/sito/CorsiOSS.aspx.

E’ stato inoltre pubblicato un avviso pubblico per l’ammissione in sovrannumero a un percorso complementare riservato ai candidati in possesso del titolo di Operatore tecnico addetto all’assistenza e di titoli professionali dell’area sanitaria conseguiti in paesi della Unione Europea ed extra Unione Europea e non riconosciuti in Italia dal ministero della salute.