I lavoratori di Sea intrecciano le braccia, sciopero e presidio davanti al Comune

Lavoratori Sea in piazza oggi (30 aprile) a Viareggio.

Con un’adesione allo sciopero, indetto dai sindacati Fit-Cisl, UilTrasporti, Fiadel e Usb, del 90% per quanto rigurda i lavoratori in forza a Sea Ambiente e quasi del 60% per quelli di Sea Risorse.

Motivo della protesta, che ha visto anche un presidio davanti al Comune, con l’assessor Valter Alberici che proposto un incontro per il prossimo 6 maggio, il trasferimento di 20 operatori in esubero alla Ersu.

Le sigle sindacali chiedono garanzie in vista della fusione tra la società di Viareggio e quella di Pietrasanta.

Per il 4 maggio è in programma un incontro nella sede di Ato Costa.