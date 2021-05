In coda per ore per fare il vaccino. Fdi: “Inaccettabile”

“Ci arrivano segnalazioni di grossi disagi alla struttura di Campo di Marte dove somministrano i vaccini. Persone che hanno atteso anche delle ore, a volte sotto la pioggia, prima di essere vaccinati. Tanta gente in attesa e code. Oltre al disagio c’è il rischio anche di possibili contagi. Serve maggiore personale. Proprio la carenza di medici e infermieri, oltre all’arrivo a singhiozzo dei vaccini, sta facendo slittare l’apertura dell’hub al Polo Fiere”: è quanto denunciano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in Consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.

“L’sos lanciato dai sindacati per la carenza di personale, ci spinge a tornare a chiedere con forza che la Regione intervenga con immediati reclutamenti visto che l’emergenza è profonda, soprattutto all’ospedale San Luca – affermano -. L’Asl ha annunciato che sta cercando nuovi operatori, ma chiediamo di accelerare i tempi a garanzia dei cittadini e del personale attualmente in servizio, che sta cercando di limitare i disagi mettendo in campo personalità e abnegazione. Non è accettabile che, ad oltre un anno dall’inizio della pandemia, si arrivi solo adesso a cercare nuovi operatori”.