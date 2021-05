La filarmonica Puccini torna a esibirsi in piazza per il Primo Maggio

Nel rispetto delle normative e delle disposizione anti Covid19, dopo oltre un anno, in occasione della festa del Primo Maggio la filarmonica Giacomo Puccini di Montecarlo tornerà in piazza Carrara alle 16 per porgere un saluto e un messaggio di speranza a tutta la cittadinanza.

Di fronte al monumento ai caduti, saranno eseguiti rigorosamente in forma statica gli inni nazionale e dei lavoratori ed alcune marce militari e brillanti. Per poter assistere alla breve cerimonia è necessario indossare la mascherina protettiva e mantenere il distanziamento sociale previsto dalle vigenti disposizioni sanitarie.

In caso di pioggia, la cerimonia si svolgerà sotto il loggiato dell‘Istituto Pellegrini-Carmignani.