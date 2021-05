‘Lucca nel tempo’, al via l’iniziativa alla scoperta dei segreti delle formelle di San Martino

Lucca nel tempo. E’ questo il progetto maturato durante il periodo di chiusura da Turislucca che prende spunto dalla serie dei mesi scolpita dai maestri comacini nell’atrio della cattedrale lucchese di San Martino.

Il progetto consiste nella pubblicazione di una piccola rubrica. Un video al mese per dodici mesi, per raccontare storie di stagione partendo dai “suggerimenti” dei personaggi delle formelle. Ogni ultimo sabato del mese, il video verrà pubblicato sui canali Facebook e YouTube di Turislucca. Accompagnati da Gabriele Calabrese, i curiosi potranno così scoprire i segreti del mese.

“Con l’ausilio delle immagini fornite dalle antiche formelle poste sotto la loggia della cattedrale lucchese si intraprende un viaggio attraverso i secoli, come in una macchina del tempo, che tratta dei vari temi cari alla tradizione locale – spiegano i promotori dell’iniziativa -. Il cibo, il lavoro, la natura ed il secolare rapporto dell’uomo con essa, l’economia, l’arte, la moda ed il folclore, sono alcuni dei temi che vengono raccontati con brevi video che, densi di significato, assumono varie forme e colori sino a giungere ai giorni nostri. Per noi di Turislucca, abituati al contatto diretto con il turista, è un nuovo modo di comunicare. E’ una nuova sfida volta a far conoscere ancor di più la nostra terra a tutti coloro che vi si vorranno accostare con curiosità ma anche con maggiore consapevolezza“.